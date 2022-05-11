全面提升港競爭力 百業同興

第6屆行政長官選舉順利完成，意味着新征途、新篇章的開始。當前全球經濟正面對地緣政治風險、通脹、疫情反覆等多重挑戰，香港作為開放型的經濟體系，對外部變化尤為敏感，我們更需要沉着應對。中長期來說，誠如候任特首李家超的政綱所言，香港需要全面提升競爭力，創造持續發展空間。

在鞏固香港的國際金融中心地位、提升核心優勢方面，筆者有多項建議與李家超的政綱不謀而合，我藉此分享淺見，啟發大家多元討論，集思廣益。

發揮金融優勢 助力人幣國際化

國家《十四五規劃綱要》提出，要穩慎推進人民幣國際化，而香港是一個很好的平台，貨幣信用制度發達，與國際接軌，而且無外滙管制，資金可以自由流動出入，加上金融監管及法制健全，具備優越條件，繼續積極發揮國際金融中心的功能，助力人民幣國際化。

我建議可循多方向進一步推動香港離岸人民幣市場發展，打造好人民幣的離岸生態系統，提供更多以人民幣計價的投資渠道和工具；我們亦需要穩妥高效的滙兌、滙率和利率風險管理等財資服務，讓人民幣能更好地在離岸市場循環流轉，例如優化相關市場基建，便利內地企業在香港集資後以人民幣直接滙入內地、擴大交易產品的人民幣計價系統等等。

在人民幣國際化的進程中，需要一個完善的離岸中心作為投資與結算平台，以供人民幣服務全球。香港憑藉發達的金融系統及自由的市場經濟，一定會是人民幣離岸金融中心的最佳選擇。

推動綠色金融 挺國家零碳目標

投資者就綠色項目的投資評估，仍局限於財務回報率；要促進和推動資金投入綠色項目，我們需要設法把較低氣候變化風險、減少污染、改善公共衞生等非財務回報或社會回報，轉化為財務回報。

目前本港的投資市場操作缺乏相關參考指引，建議啟動相關工作，組織專業人士諮詢機構，共同討論和制定有關評估準則和工作。香港作為中國的國際金融中心，有能力積極協助國家把資金流向零碳低碳和可持續發展環境項目，大力發展綠色金融，實現零碳目標。

吸人才企業 發展重點產業

我們要用好國家《十四五規劃綱要》給予香港「八大中心」新定位，加快融入國家發展大局。在加強固有產業優勢和發展新興產業方面，均需要大量人才和企業投資，建議新一屆政府制定重點發展行業及領域清單，符合清單所列行業及領域的海外專才，來港工作滿一定年期後提供退稅優惠，吸引海外專才來港、並留港發展，期間他們可向本地人員轉移技術與經驗，達致多贏局面。

另外，在發展北部都會區，為重點發展行業及領域提供發展用地和空間的同時，推出具競爭力的優惠政策，為符合資格和要求的企業減免稅項和費用，鼓勵他們加大在港的投入和發展，亦有利吸引一些需要較大量前期投入、較長回報期的項目在港落地。

新班子率團外訪 講好香港故事

在提升香港在國際社會的形象方面，建議新一屆政府率團帶領商界領袖及專業人士，外訪鄰近國家和夥伴經濟體系，以及參加世界經濟論壇、亞太經濟合作會議等國際會議，充分利用更多對外傳播途徑和平台，多元化、多渠道、多方位展現香港特色，主動積極講好香港故事。只要有良好的營商環境和長遠的事業發展機會，自然會人才滙聚、物阜民豐。

作為香港回歸祖國25周年之際上任的新班子，新一屆特區政府既要全面貫徹一國兩制方針和《基本法》，亦要在國際局勢緊張、疫情的陰霾中維護香港社會的繁榮穩定。候任特首李家超願意在此時肩負歷史使命，實在任重道遠，筆者期待新一屆特區政府帶來新氣象、新契機，令香港百業同興，再創輝煌！

▲ 香港憑藉發達的金融系統及自由的市場經濟，是人民幣離岸金融中心的最佳選擇。（資料圖片）