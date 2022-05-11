唐英年單膝跪 為「她」打卡 政治版 2022/05/11 分享： 分享： 香港故宮文化博物館將於年中開幕，41名立法會議員昨獲邀率先預覽，各人把握機會打卡。其中，新民黨容海恩更獲得特別禮遇，西九文化區管理局董事局主席唐英年單膝下跪，替她拍照留念。 容海恩昨日身穿寶藍色西裝外套 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 葉劉看好黃錦星何啟明 留任新班子 2022/05/10 葉劉看好黃錦星何啟明 留任新班子 林鄭粉裝配鮮花 為一眾媽媽送祝福 2022/05/09 林鄭粉裝配鮮花 為一眾媽媽送祝福 李家超造勢大會 安檢一視同仁 2022/05/07 李家超造勢大會 安檢一視同仁 神感召參選？ 李家超：宗教是個人信仰 2022/05/06 神感召參選？ 李家超：宗教是個人信仰 廣東看齊浙江 港特首最大「原產地」 2022/05/05 廣東看齊浙江 港特首最大「原產地」 容海恩 唐英年 故宮文化博物館 博物館 西九文化區 梁君彥 張宇人 邵家輝 霍啟剛