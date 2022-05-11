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唐英年單膝跪 為「她」打卡

政治版 2022/05/11

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香港故宮文化博物館將於年中開幕，41名立法會議員昨獲邀率先預覽，各人把握機會打卡。其中，新民黨容海恩更獲得特別禮遇，西九文化區管理局董事局主席唐英年單膝下跪，替她拍照留念。

容海恩昨日身穿寶藍色西裝外套

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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