Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 行政人員版 2022/05/11 分享： 分享： 為滿足新款遊戲和專業電競玩家的更多需求，Lenovo推出新一代電競用筆記型電腦Legion 7i和7，以及Legion Slim 7i和7，均採用16吋WQXGA顯示屏，並配備低聲安靜的人工智能（AI ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 今日 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 2022/05/10 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 2022/05/06 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 2022/05/06 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 2022/05/05 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 遊戲 電競 Lenovo 筆記簿型電腦 商業