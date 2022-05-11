無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 行政人員版 2022/05/11 分享： 分享： 德國汽車製造商寶馬（BMW）去年因受芯片短缺影響，導致寶馬3、4系列等多款車型，缺少觸控屏幕功能。現時寶馬宣布為針對情況，已更換芯片供應商以繼續生產。由於新芯片功能不全，新車將暫無法支援無綫語音車載系 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 今日 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 2022/05/10 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 2022/05/06 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 2022/05/06 三星UFS 4.0新芯片 傳輸速度較3.1快1倍 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 2022/05/05 《FIFA 22》將測試 跨平台連綫對賽 科技行業 科技硬件 科技軟件 晶片 汽車 商業 寶馬 寶馬（BMW，美：BMW） 德國 Apple