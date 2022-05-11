無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載

德國汽車製造商寶馬（BMW）去年因受芯片短缺影響，導致寶馬3、4系列等多款車型，缺少觸控屏幕功能。現時寶馬宣布為針對情況，已更換芯片供應商以繼續生產。由於新芯片功能不全，新車將暫無法支援無綫語音車載系

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