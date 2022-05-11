聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維

【本報訊】企業面對大辭職潮，人力資源部門在招聘或會受多方面壓力和挑戰。據HRnews報告表示，企業可聘請學生為正式員工，盡管僱主會認為他們缺乏經驗及專業技能，或無法與正常員工般在指定時間工作。但報告認

...