聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 行政人員版 2022/05/11 分享： 分享： 【本報訊】企業面對大辭職潮，人力資源部門在招聘或會受多方面壓力和挑戰。據HRnews報告表示，企業可聘請學生為正式員工，盡管僱主會認為他們缺乏經驗及專業技能，或無法與正常員工般在指定時間工作。但報告認 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 2022/05/10 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 2022/05/06 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 混合工作新模式 5招調整管理策略 2022/05/05 混合工作新模式 5招調整管理策略 培養5大軟技能 員工增值添優勢 2022/05/04 培養5大軟技能 員工增值添優勢 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 2022/05/03 企業善用數碼科技 增聘人才提升效率 職場文化 職場技能 職位招聘 行業 壓力 人力資源 學費 日常開支