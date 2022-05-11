發改委：續降稅減租 降企業經營成本 中國版 2022/05/11 分享： 分享： 為扶持受疫情影響的製造業、小微企業度過難關，國家發改委等4部門發布通知，推動降稅、降保費、租金減免等措施，助企業降低經營成本。 據發改委官網昨日發布「關於做好2022年降成本重點工作的通知」，持續執行政 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 今日 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 13城五一住房成交跌66% 未回暖 今日 13城五一住房成交跌66% 未回暖 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 今日 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 你可能感興趣 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 今日 01:00 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 13城五一住房成交跌66% 未回暖 今日 01:00 13城五一住房成交跌66% 未回暖 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 今日 01:00 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 疫情 服務 人民幣 零售 就業 餐飲 失業 基金 補貼 裁員