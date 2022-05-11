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發改委：續降稅減租 降企業經營成本

中國版 2022/05/11

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為扶持受疫情影響的製造業、小微企業度過難關，國家發改委等4部門發布通知，推動降稅、降保費、租金減免等措施，助企業降低經營成本。

據發改委官網昨日發布「關於做好2022年降成本重點工作的通知」，持續執行政

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