13城五一住房成交跌66% 未回暖 中國版 2022/05/11 分享： 分享： 內地樓市未明顯回暖，數據顯示，五一假期期間，13個典型城市商品住宅銷量按年降65.9%。同時，各地救樓市措施持續加碼。5月前9天，已有18城發布超過20條相關政策。分析指，若疫情在5月至6月受控，整體 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 今日 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 今日 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 今日 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 你可能感興趣 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 今日 01:00 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 今日 01:00 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 今日 01:00 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 疫情 中國 成交 貨幣政策 地產 記者 商品 人口 中原地產 武漢