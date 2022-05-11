13城五一住房成交跌66% 未回暖

內地樓市未明顯回暖，數據顯示，五一假期期間，13個典型城市商品住宅銷量按年降65.9%。同時，各地救樓市措施持續加碼。5月前9天，已有18城發布超過20條相關政策。分析指，若疫情在5月至6月受控，整體

...