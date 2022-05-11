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滬停產效應 4月汽車銷量年減36%

中國版 2022/05/11

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上海停產效應顯現，4月份新能源車產銷承壓。據「乘用車市場信息聯席會」（下稱「乘聯會」）數據，4月份內地乘用車市場零售銷量104.2萬輛，按年減35.5%，按月減34.0%，4月零售年增率與月增率增速均

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