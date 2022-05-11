滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 中國版 2022/05/11 分享： 分享： 上海停產效應顯現，4月份新能源車產銷承壓。據「乘用車市場信息聯席會」（下稱「乘聯會」）數據，4月份內地乘用車市場零售銷量104.2萬輛，按年減35.5%，按月減34.0%，4月零售年增率與月增率增速均 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 今日 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 今日 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 13城五一住房成交跌66% 未回暖 今日 13城五一住房成交跌66% 未回暖 你可能感興趣 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 今日 01:00 多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 今日 01:00 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 13城五一住房成交跌66% 未回暖 今日 01:00 13城五一住房成交跌66% 未回暖 疫情 中國 零售 記者 上海 汽車 運輸 新能源 東南亞 批發