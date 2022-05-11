多部委喊話 在岸人幣曾升500點子 惟收跌創19個月低 外資淨流入滬指升1% 中國版 2022/05/11 分享： 分享： 中央多部委信心喊話維穩之後，內地股滙齊反彈。在岸人民幣昨日（10日）一度收復6.69，曾升逾500點子，惟收市微跌創近19個月新低。國家發改委、人民銀行等四部門表示，將保持人幣滙率合理均衡水平上基本穩 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 今日 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 13城五一住房成交跌66% 未回暖 今日 13城五一住房成交跌66% 未回暖 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 今日 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 你可能感興趣 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 今日 01:00 發改委：續降稅減租 降企業經營成本 13城五一住房成交跌66% 未回暖 今日 01:00 13城五一住房成交跌66% 未回暖 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 今日 01:00 滬停產效應 4月汽車銷量年減36% 疫情 中國 經濟 成交 美元 指數 銀行 A股 壓力 記者