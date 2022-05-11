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多部委喊話 在岸人幣曾升500點子

惟收跌創19個月低 外資淨流入滬指升1%

中國版 2022/05/11

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中央多部委信心喊話維穩之後，內地股滙齊反彈。在岸人民幣昨日（10日）一度收復6.69，曾升逾500點子，惟收市微跌創近19個月新低。國家發改委、人民銀行等四部門表示，將保持人幣滙率合理均衡水平上基本穩

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