善用多元資產配置及主動管理策略　化經濟及地緣政治危機為投資機遇

俄羅斯在2月下旬派兵攻入烏克蘭，美國為首的西方國家除了不斷給予烏克蘭經濟及軍事援助，亦針對俄羅斯的能源及金融企業實施經濟制裁。能源業和農業是俄羅斯的經濟之柱，故此制裁措施導致本已高企的通脹，幅度更進一步扯高，或拖累全球經濟復甦。富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）投資方案團隊研究總監Gene Podkaminer認為，俄烏戰爭固然加劇全球通脹，但未有減慢全球化步伐，反而是改變了全球化的面貌。他又稱，在非常動盪的市況下，多元資產配置可有助以每一分風險換取最大回報，而主動管理策略更有助化更多危為更多機。



需時觀察俄烏戰爭導致的供應引伸通脹



俄羅斯的能源業和農業在全球經濟版圖中佔重要部份，當中俄羅斯、美國和沙特阿拉伯更是全球三大原油生產國，俄羅斯和美國亦是世界兩大天然氣生產國，歐洲超過40%的天然氣入口自俄羅斯，因此當俄烏戰爭爆發，以及美歐陸續宣佈制裁措施，投資者擔心全球天然氣和原油產量減少，導致能源價格急升。富蘭克林鄧普頓投資方案團隊認為，除了能源供應，汽車、半導體、糧食和肥料也受俄烏戰爭影響波及而成本上升。他強調，相比需求引致的通脹，供應引致的通脹更令人關注，理由是當消費者無法承受產品和服務的價格而減少消費，同時企業發現需求不符預期，失業率便會上升，引致經濟萎縮，出現1970年代在美國發生過的滯脹（Stagflation）。



富蘭克林鄧普頓投資方案團隊仍在檢視美國國債收益息率曲線（Yield Curve）未來的走勢，並押注美國聯儲局繼續加息，但俄烏戰爭已經令他們思考更多關注這場戰爭所引發的全球經濟範式轉移（Paradigm Shift），例如哪個行業最受能源價格急升影響而又最快復甦，哪些企業能夠迅速應對通脹並成功轉嫁成本至消費者身上，以至哪些國家能填補商品生產減少所致的空缺。

▲ 圖一，資料來源：富蘭克林鄧普頓投資方案團隊、標普道瓊斯指數、Macrobond。

「低買高賣」固然是傳統投資智慧，但富蘭克林鄧普頓投資方案團隊綜合了二戰以來全球地緣政治衝突發生後的標普500指數走勢（圖一），得出並非每次危機就是低位，投資者不能夠單憑歷史來斷定下一次地緣政治衝突就是入市時間。他認為現在是適當時間審視現有的投資分佈，如果想調整可考慮加增加日本市場並減少歐洲（英國除外）的比例，並要特別留意這場戰爭的第二及第三重影響，以至戰爭難民流徙至各個經濟體後的情況。



多元資產配置的5種另類資產類別



在股票和債券以外，另類投資（Alternative Investment）已經成為不少投資者的選擇，以下介紹5大類別：



一、 私募投資（Private Equity）——假如投資者擁有雄厚資本，亦不介意一大筆資金被鎖死一段長時間，私募投資是其中一個不錯的選擇；



二、 美國國庫抗通脹債券（TIPS）——這類資產類別自動跟隨美國消費者物價指數升跌，流通性高且入場費便宜；



三、 商品期貨——以有息現金作抵押的商品期貨，其價格升幅跑贏商品的現貨價格，而商品期貨合約價格的走勢，亦緊貼預期之內或外的通脹走勢；



四、 房地產投資信託——除了2007至2009年的金融海嘯期間，地產物業一般而言亦是對沖通脹的好幫手。有投資或會選擇房地產投資信託基金（REITs），但其走勢貼近股市，抗通脹的效果未必理想；



五、 基建——假如商品是用來製造產品，基建就是使產品流通，因此基建與實體經濟息息相關，基建的例子包括機場、港口碼頭、公路、供水網和供電設施。



主動管理策略可轉化更多獲利機會



富蘭克林鄧普頓投資方案團隊認為，在現時股債走勢一致的情況下，不容易判斷哪些企業或行業版塊能夠在高通脹環境下為投資者帶來可觀回報，而回望由金融海嘯結束直至新冠肺炎爆發這段期間，投資經理的投資表現也難以跑贏所參考的指數。即使如此，如果所投資的類別，回報離差（dispersion of returns）相對較闊，主動型投資經理便有機會發揮所長，跑贏大市。



最後提醒投資者，如何選擇投資管理風格，是視乎個別的投資目標，但在極度不穩定的大時代下，投資回報容易出現偏離目標，而經驗豐富的主動型投資經理不但能夠協助分析影響市場的各項因素，也能夠轉化更多機會為回報。



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（特約）