將軍澳慧安園商場舖 連租約開價175萬

地址：將軍澳毓雅里9號慧安園商場地下A104號舖

面積：158平方呎

開價：175萬元

呎價：11,076元

賣點：屬民生住宅區商場地舖，有固定的人流，而上址將連租約放售，現有月租約4,880元，租期至

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