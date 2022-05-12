將軍澳慧安園商場舖 連租約開價175萬 地產版 2022/05/12 分享： 分享： 地址：將軍澳毓雅里9號慧安園商場地下A104號舖 面積：158平方呎 開價：175萬元 呎價：11,076元 賣點：屬民生住宅區商場地舖，有固定的人流，而上址將連租約放售，現有月租約4,880元，租期至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 葵涌美聯工廈工場 連裝修開價130萬 2022/05/05 葵涌美聯工廈工場 連裝修開價130萬 北角城市金庫地庫舖 每呎叫價5676 2022/05/05 北角城市金庫地庫舖 每呎叫價5676 長沙灣卓匯中心高層 配套齊叫價5280萬 2022/05/05 長沙灣卓匯中心高層 配套齊叫價5280萬 觀塘鴻圖工業大廈 883呎開價820萬 2022/04/28 觀塘鴻圖工業大廈 883呎開價820萬 油麻地德喜大廈地舖備閣樓洗手間 叫價750萬 2022/04/21 油麻地德喜大廈地舖備閣樓洗手間 叫價750萬 將軍澳 慧安園