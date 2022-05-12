「誰亦會隨年變老/方懂得童年多好/等不到來年變老/才懷念/那種悠然腳步……」

耳朵聽着許廷鏗《青春頌》，眼睛望着綠油油草原點點牛羊，偶然也見到古羅馬殘垣敗瓦。清早五時許起床到羅馬火車站（Roma Termini），一杯Cappuccino、一件牛角包，便隻身趕火車到Cinque Terre——意大利北岸最美麗的小漁村——到一處從未到過的地方、見些從未見過的事物、吃些從未品嘗過的食物，這份興奮再次燃起久違的青春感覺。曾幾何時，也揹背包遊歐洲，睡車站啃麵包闖天下的日子已過去，四十多年後，助手安排好一切，不費心思已能舒適地走天下。

「悠然腳步」並非年輕人專利，耗盡青春後仍可帶着悠然腳步過日子，年紀愈大總會帶來更多責任，年輕時未需向家庭、工作、社會付上太大責任，愈是年長，責任愈大，但這不是枷鎖，反而是一份祝福，就是因為青春時懂得努力去闖去賣命，一旦成功了，這些責任便會接踵而來，成長的藝術正是學懂如何在尊重責任下，帶着悠然的腳步過日子。

繼續尋找新經歷、新思維是要訣之一，要離開日常的安全區域（Comfort Zone），在合理情況下去冒點險，年輕人以青春日子、健康體魄作本錢去冒險，年長後大可以豐厚經驗和資源作本錢去換取新經歷。

「今天雖已變老，仍會帶着那種悠然腳步。」