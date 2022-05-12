每個品牌都會有其標語（Tagline／Slogan），別少看那短短一句，正所謂「唔怕生壞命，至怕改壞名」，它的重要性等如一個人的名字，是人家的第一個接觸點。同理，標語雖則短短幾個字，卻是品牌主張、理念、價值和形象的濃縮。標語要見得人，先不求改得好，至少不要改得壞。甚麼是壞的標語呢？

一、令很多人感覺怪怪的；二、引來一連串負面反應、或疑問、或嘲諷、或批評；三、辭不達意，令很多人看了一串字，只產生「你究竟想講咩？！」之感。三樣犯齊，就是客觀指標：個標語唔多掂。

面向公眾，就是要聆聽、要有互動、要明白對家的水準，投身傳理行業的，無論廣告或公關，若很多受眾有負面回饋，不能死撑，也不能自話自說，明明是不敷水準之作，切忌不自我反省，而埋怨別人理解力欠奉，無法領略箇中意境。因此，品牌標語創作務必留意以下兩點：

一、去到很多人都對一個Tagline有理解錯誤的情況，那是否先反映出創作人的溝通能力有問題？先後次序、甚麼是因甚麼是果，需要分清楚。

二、意境之「意」，是指一種難以用筆墨言語具體地明確言傳、但卻能令人感受領悟、意味無窮的境界。最關鍵是「意味無窮」，即令人感到「出音聲之外，乃得真味」之精神境界。未達水準之作，無意亦無味，或只教人一頭霧水，但創作者絕對不能自以為創造出一個與眾不同、曲高和寡的新意境；但凡要面向公眾的場景，都不是一個藝術家面璧自我陶醉的創作時刻。作品水準的高低，是有客觀標準的。