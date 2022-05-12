從內部人才 實現家族辦公室專業化

中國如今正向全球第一大經濟體進發，預計富豪人數將會持續上升。胡潤研究院與青島意才基金銷售有限公司於4月中旬聯合發布的《2021意才．胡潤財富報告》，揭示了關於中國富裕家庭的戶數和財富規模增長變化，這些信息包括：

第一，總財富億元人民幣（單位，下同）的「超高淨值家庭」，較上一年增長2.5%至13.3萬戶；

第二，中國富裕家庭擁有的總財富達160萬億元，比上一年增長9.6%，是中國全年GDP總量的1.6倍，其中可投資資產達49萬億元，佔總財富的3成；

第三，中國未來10年將有18萬億元財富傳給下一代、未來20年將有49萬億元財富傳給下一代、未來30年將有92萬億元財富傳給下一代。

中國富豪續增 財富管理需求大

從以上3點，可以看到龐大的財富管理和傳承之需求，令家族辦公室（下簡稱「家辦」）的建立和業務發展，成方興未艾之勢，由此引起一個家族辦公室的「專業化」問題。在家族辦公室行業迅速發展下，「專業化」是對其今後發展十分重要的議題，很值得討論。

首先澄清一下「專業化」（professionalization）的定義。「專業化」並非不少人所理解、簡單地從外部招聘幾名專業經理人來工作，便等同實現了家族辦公室「專業化」；吸納外部專業經理人是實現專業化的一種途徑而已。

事實上，筆者聚焦討論的「專業化」，超越了上述範疇，是一個多維度的動態過程，是將一個年輕、非正式的家族辦公室，推向成熟、正式的過程。

提升管理投資質量 擴發展機遇

未進一步闡釋和分析前，需要問：家族辦公室為甚麼要專業化？當中有多個原因，但主要的理由是能夠吸納更多人才，如此不僅有利於把家族辦公室的管理和投資質量提升，而且也可以在業界建立起聲譽，有利於擴大自身發展機遇，吸引更多人向家族辦公室注資，包括共同投資等，甚至可以由「單家族辦公室」，向「多家族辦公室」推進，以至最終成為出色的資產管理專業公司。筆者觀察到，不少愈辦愈好的家族辦公室，就是沿着這條路發展。

當家族辦公室推動專業化時，人才因素（即團隊構建）是不可忽視的因素，可從以下3方面着手：其一，是從外部吸納專業經理人；其二，是從為家族工作多年、亦已具專業水平的非家族成員，提升為家族辦公室的專業經理人；其三，將經過磨練和具專業經理人水平的家族成員，責成為家族辦公室的負責人，執行專業經理人的職責。當然，家族內部非賢能之士加入家族辦公室，並不在本文「專業化」討論之列。

3方面着手覓人才 內部優先

實際上，對於上述3項選擇，最自然、最切合亞洲文化的選擇順序，往往是從家族內部人才開始，然後是跟隨家族多年的老員工，最後才是空降外部專業經理人。為家族「掌舵人」所信任，與家族利益一致，往往是家族內部成員，而如果該成員本身就具有專業技能，就能夠以專業經理人的身份和實力，實現家族辦公室的「專業化」。

筆者近年接觸的亞洲富裕家族中，大多數家族的年輕一代都接受過優質的高等教育，甚至在大企業有豐富工作經驗，他們本身就是某一行業的專業人士，或者說其學歷和經驗完全具備成為專業經理人的素質。換句話說，在家族內部就有家族辦公室進行和實現專業化的人才；當然，還有伴隨家族企業和家族辦公室一起成長的員工人才，亦是家族辦公室專業經理人的選項。

嚴格來說，亞洲家族辦公室尚在起步後不久的發展階段，很多方面還未定型；相比之下，歐美家族辦公室業務已有逾百年悠久歷史，其專業化程度已很高。很多亞洲家族財富的創造者，仍是企業內的「話事人」，或者以「垂簾聽政」的方式，主導家族的生意和財富決策，要讓這些第一代富豪把打拼回來的財富，交給外部經理人打理，並完全信任他們，像歐美般放手讓外部經理人掌管家族辦公室，在短期內是不現實的。新興的亞洲家族辦公室要實現專業化，需要更多時間與外部職業經理人磨合，逐漸建立信任。

無論如何，筆者觀察到，亞洲家族辦公室專業化是一個趨勢，家族辦公室在管理及投資質量上，從「低階」走上「高階」，整個行業由「量變」到「質變」，趨勢已慢慢形成。

減利益衝突 投資彈性更大

走筆至此，筆者再次強調，家族辦公室專業化非從外部聘用專業經理人實現不可；如果本身有內部人才，尤其是家族內部就有能人勝任，這是家族辦公室實現專業化的優先選項，因為如此可以減少所謂的「代理問題」（Agency problem），即委託人與代理人之間因目標不一致，而產生利益衝突。

而且，由家族內部具備專業化水平的人才打理家族辦公室，與交給外部經理人管理也往往不同，例如在投資決策上，外部經理人雖然專業，但面對風險偏好的選擇方面，因其受僱於人，難免有投資失利問責的擔憂，從而決策往往傾向謹慎保守，有可能錯失良機；反之，由家族內部具備專業化水平的成員打理家族辦公室，其作風可以更大膽、有更大的選擇自由與彈性，則得以抓住更多機遇。

因此，在投資上，我們看到不少成熟的家族辦公室，其投資委員會（「投委會」）往往由家族成員與外部經理人構成，平衡互補保守與風險。

助家族育才 凝聚成員

另一方面，家族辦公室亦可助力家族人才培養：第一，有些家族成員不一定有豐富的專業經驗，但家族「話事人」知其潛力，通過管理家族辦公室事務，可以令其能力短期內得到迅速的提升，培養成真正專業人士；第二，如果家族企業不能吸納家族人才，又或者家族人才對家族企業不感興趣，那麼家族辦公室就可以成為另一個讓家族成員發光發熱的平台，同時讓家族成員更好地凝聚在一起。

總的來說，亞洲家族辦公室毋須過度「迷信」從外部招聘專業經理人來實現專業化。亞洲家族辦公室的歷史較短，而歐美家族辦公室和外部專業經理人之間所建立的信任和忠誠度，是經過長時間建立起來的；因此，亞洲家族辦公室的專業化起步點，需要按自身的發展實況來推進，循序漸進，審時度勢，才可以有效避開「欲速不達」的陷阱。

▲ 亞洲家族辦公室的專業化起步點，需要按自身的發展實況來推進。（資料圖片）