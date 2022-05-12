善用社會力量 助弱紓困為民謀福

在中央全力支援、特區政府和社會各界攜手合作下，本港第5波疫情漸趨穩定，市民安全健康得到保障，工作生活秩序逐步恢復正常，市面上的笑容笑聲也多了；而本港早前亦順利舉行「完善選舉制度」後的首場行政長官選舉，進一步全面落實「愛國者治港」原則，社會各界期盼新一屆特區政府在務實貼地的新領導人帶領下，盡快落實政綱中構建地區服務及關愛隊伍、建立義工網絡的建議，充分運用社會的建設力量，在助弱紓困、協助青年問題上取得新突破。

總結抗疫經驗 提升社區管治

第5波疫情受控，社會各界尤其是愛國愛港組織、義工團體出心出力，可謂功不可沒。中央對香港支援「有求必應、照單全收」，抗疫物資、醫護人員的支援源源不絕抵港，大大提升香港的抗疫能力；特區政府和社會各界全面動員，民間團體全力以赴協助特區政府派發抗疫物資，推動市民更好保護自己、積極參與抗疫，令疫情逐步平穩下來。

特區政府和社會各界合作抗疫的經驗，值得認真總結，形成恒常機制，在應對未來危機、服務社會、提升社區管治上，可發揮重要作用。

事實上，義工團體長期以來將支持公益、造福弱勢作為己任，長期默默奉獻、出心出錢出力，成立基金支援基層家庭及青年人，並組織扶弱隊伍走進社區，定期向基層家庭、長者及劏房戶贈送防疫物資，更吸引青年參與助弱扶貧的義工活動，讓年輕人透過義工活動深入社區、了解社會，引導年輕人建立愛國愛港、貢獻社會的正向價值觀。

愛國愛港機構及義工團體，已經成為促進香港社會共融、維護繁榮穩定的忠誠可靠力量。

善用義工團體網絡 高效服務市民

候任行政長官李家超重視安老助弱，其政綱提出「同建關愛共融社會、增加青年上流機會」，這是社會的共同期盼，也與愛國愛港組織及義工團體的行動方向不謀而合。李家超於政綱中提出，在18區成立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，支援政府地區工作，例如在疫情、風災、水災等，參與支援服務；亦可在日常推行關愛行動，關顧地區老弱，團結互助，增加社會資本，凝聚民心。

這當中的大部分助弱紓困工作，愛國愛港組織及義工團體早已付諸落實，而且已形成比較健全成熟的服務網絡和機制，透過加強與政府合作，隨時可以啟動，應對危機、支援市民的服務將更到位、高效。

另外，李家超政綱提出一個解決跨代貧窮的「千人試驗計劃」，希望集政府、企業和非政府組織的力量，幫助劏房戶學生，為他們提供良好的學習環境，增強自信心。

官商務實合作 援助劏房戶學生

李家超強調，這個「千人試驗計劃」更重要的是企業參與，希望成功的青年企業家或管理人才可做計劃的導師。

這是以務實合作的方式助弱紓困，企業及工商界絕對願意伸出援手玉成其事，也是企業回饋社會的社會責任，相信以助弱紓困這個共同目標努力，政府、企業、社會各界集思廣益、凝聚力量，計劃一定水到渠成，令更多基層家長及學生受惠，感受到香港的溫暖關愛。

隨着「愛國者治港」原則有效落實，香港進入「由亂到治」、「由治及興」的新階段，廣大市民將更珍惜法治穩定，更渴望聚焦發展、破解深層矛盾，支持選出務實幹練、有擔當作為的新特首，構建注重實效、會幹事、幹成事的管治團隊，以結果為目標發展經濟、改善民生，為香港開新篇、為市民謀福祉。

▲ 特區政府和社會各界合作抗疫的經驗，值得認真總結，形成恒常機制，在應對未來危機可發揮重要作用。（資料圖片）