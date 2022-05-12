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iPod時代快終結 iPod touch售完即止

行政人員版 2022/05/12

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蘋果（Apple）在2001年推出iPod，並以「能將多達1,000首CD質量歌曲，放入一個口袋大小的便攜式音樂播放器」為賣點，開啟數碼音樂時代。21年後，蘋果宣布停產最後一款iPod touch（第

...

欄名 : 科技新知

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