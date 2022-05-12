iPod時代快終結 iPod touch售完即止 行政人員版 2022/05/12 分享： 分享： 蘋果（Apple）在2001年推出iPod，並以「能將多達1,000首CD質量歌曲，放入一個口袋大小的便攜式音樂播放器」為賣點，開啟數碼音樂時代。21年後，蘋果宣布停產最後一款iPod touch（第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 今日 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 2022/05/11 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 2022/05/11 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 2022/05/10 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 2022/05/06 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple iPod