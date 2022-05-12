Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 行政人員版 2022/05/12 分享： 分享： 大多AI研究人員和企業，都習慣使用Nvidia旗下的AI軟件平台CUDA，但Intel日前推出用於AI運算的新型芯片Gaudy 2，計劃從Nvidia手中爭奪AI市場份額。 Gaudy 2是由 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 今日 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 2022/05/11 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 2022/05/11 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 2022/05/10 NASA夥Epic Games 開發火星環境VR模擬器 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 2022/05/06 Lenovo新Yoga系列 售價10998元起月底推 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 NVIDIA 人工智能 Intel 美元