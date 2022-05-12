東港城「Happy Shopping購物折」 逾3萬件貨品低至1折

一年一度嘅「東港城Happy Shopping購物折」又嚟喇！黛安知道，今個星期六（14日）起至7月10日，「購物折」準備咗逾3萬件低至1折超值產品畀大家選購。商場仲首次推出「$1瘋狂換購貨品」，由今個月27日起，The Point會員喺The Point手機應用程式可用5,000積分兌換「優先預留證」，再用即日電子貨幣累積消費滿指定金額，就有機會用$1換禮品，包括AirPods（第3代）連$1,900東港城指定電子贈券，名額10個。

場內有過千件1折貨品，例如原價$1,600嘅OWNDAYS太陽眼鏡，1折後只售$160，限量25件咋。如果想搶平貨又唔想通宵排隊，聽日下午1點起，The Point會員憑500分積分兌換指定貨品「優先預留證」後，就可以喺今個星期六至7月4日，到東港城指定商戶以特惠價買心頭好喇。

此外，本月14日至29日，東港城更會聯同同區嘅將軍澳中心推出「消費着數賞」，只要喺東港城消費滿指定金額，即可同時獲得2大商場電子贈券，合共總值高達$4,300，兼同時賺取積分，黛安都要約埋班姊妹去血拼呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 「$1精選產品換購」，隨時可以$1換購iPhone 13 Pro Max及AirPods耳機等等。