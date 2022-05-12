企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 行政人員版 2022/05/12 分享： 分享： 【本報訊】企業多元文化能提升員工的創造及生產力，新一代管理人或需建立獨有的企業文化，擴充人才庫。據軟件公司Siteimprove行政總裁Shane Paladin表示，國際企業近年均有招聘多樣性人才的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 2022/05/11 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 2022/05/10 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 2022/05/06 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 混合工作新模式 5招調整管理策略 2022/05/05 混合工作新模式 5招調整管理策略 培養5大軟技能 員工增值添優勢 2022/05/04 培養5大軟技能 員工增值添優勢 職場文化 職場技能 職業生涯 職位招聘 商業 社交平台 殘疾 企業文化 多元文化