陳國民　力求完美創名牌　德國寶　給顧客最好產品

▲ 陳國民先生，1982年創立「德國寶」。自1970年代起，他便投身電器工業，由品牌概念、產品設計、製造以至銷售，他都一絲不苟。近年他再領導德國寶，進軍家電、廚櫃及傢俬市場，擁有數十項產品專利，產品設計屢獲殊榮，其貢獻在社會和業界備受認同。

家喻戶曉的德國寶不斷創新，除皇牌產品電熱水器外，亦積極研發不同產品，涵蓋煮食及生活家電、訂製廚櫃，以及全屋傢俬等，為顧客締造優質生活。創辦人兼董事長陳國民的信念，40年來，始終如一。

「我們數十年來的信念是為顧客提供最好的產品，『德國寶』這個品牌正是對企業核心價值的最佳詮釋。」陳國民稱，幾十年前，無論是機械設備或汽車的設計、技術、耐用程度等，德國產品都被舉世公認為最佳，而「寶」（音譯Pool，水池）就有滙集最好產品的意思。

陳國民自言是個追求完美的人，在朝着「創新－卓越」方向發展上，因他是集團的掌舵人兼最大股東，所以遇到的阻力會較其他公司小，也可以把利潤再投放在創新研發上，精益求精。

以用家角度 提升要求

為求完美，陳國民會以用家角度，去要求自家產品：「產品的深度和內涵十分重要，一件產品須不斷改進，才會令顧客滿意。我們不會待那產品賣完，才作改進，反而希望顧客買到的，都是我們最新、最先進的產品。」

談到數十年來的事業發展，陳國民謙稱是幸運之餘，也不無挑戰：「當年自創品牌，固然是個轉捩點，但資金和人手都缺乏。一路走來，就是靠不斷提升、不斷改變，力求不斷進步。」德國寶初以電熱水器做主打，及後發展其他家電，乃至產品邁向智能化，甚至廚櫃及傢俬等，都印證了他的信念。

▲ 陳國民一手打造了香港名牌「德國寶」，這個本地企業家典型的成功故事，令筆者（Grace Tse，左）悠然神往。

逆市拓展 新設旗艦店

疫情衝擊下，德國寶反而逆市擴充，進駐銅鑼灣，開設陳列室旗艦店，「我們產品繁多，自家設計及研發的產品有400多個種類，約1,000家夥伴零售商因店舖面積所限，未能盡列，而本地顧客傾向逛街、購物，所以我們決定開設實體店。」

德國寶這間佔地27,000呎的全新生活概念旗艦店有兩層，地下展示全綫產品，二樓則有各式時尚廚房組合及品味傢俬，全屋傢俬齊備，更設有開揚舒適的Café，為顧客帶來獨特的購物體驗。

店內展示的智能廚房、電器及廚櫃系列，以及儲物傢俬及訂製櫃系列，設計融滙生活品味與時尚美學，都是目標顧客夢寐以求的產品，其中一體式「可收納廚房」，更適合現時的開放式家居。

原來德國寶開拓廚櫃業務已約20年，由於機械配件全部來自德國，公司的設計隊伍便以歐洲進口的材料及機械配件，設計傢俬產品。現時訂製廚櫃及全屋傢俬，德國寶都會環球物色最好的機械設備，以確保質素。陳國民解釋：「工欲善其事，必先利其器。若沒有最好的設備，便不能製造出最佳產品。我們會參考世界最好的產品，從而研發出符合本港及內地市場需要的廚櫃及傢俬。」他透露，德國寶會繼續結合綫上及綫下的銷售模式，進一步開拓本港及內地市場，讓內地更多消費者認識品牌。

「有能力便要貢獻社會！」現任品牌發展局主席的陳國民希望，為內地，尤其是大灣區內城市，引進、推廣香港品牌，並乘着內地直播帶貨的熱潮，開拓產品在社媒平台上的宣傳渠道，推廣企業責任，使品牌可進一步拓展綫上銷售，至長三角、大西北等市場。

「順其自然」不單是陳國民用來形容德國寶早年在內地的發展，也是今天企業傳承的「心法」：「我從不勉強家庭成員加入企業，要待時機成熟；加入後，他們要積極做好本份，努力爭取成績。」他會繼續見證德國寶成長，並有信心它會憑着多年來的商譽和口碑，延續下去。

作為過來人，他勉勵其他企業家，要忠實面對創業的精神和初心，「好好思考：怎樣延續自己創立的一盤生意和事業，怎樣才讓它發展得更盡善盡美。」

【後記】親創「寶」貝 永不言休

筆者與陳國民認識多年，他給我的印象一直是：拼搏——他很早已自立門戶，從銷售、研發、技術、生產、為買家提供分期付款等，每一個環節都曾參與，真正「紅褲仔」出身，一手打造出一個本地名牌。

今次訪談，他不但能夠細說企業未來發展方向，而且對每一項產品都瞭如指掌，如數家珍，可見他對自己這個親手創造出來的「寶」貝，還很着力，也永不言休。