倫敦炙手可熱地段　受惠倫敦「香港城」發展　最新Neptune Wharf項目　44萬英鎊起

近年來不少港人均考慮投資英國樓盤作自住或收租用途，倫敦定必為最熱門城市之一。惟近年倫敦市中心地段樓價飛漲，入場費普遍以800萬港元起跳，若希望以親民價格入手倫敦樓盤，不妨考慮倫敦東南的Deptford，就連李嘉誠家族均看好該區發展前景，斥資10億英鎊興建倫敦「香港城」。



炙手可熱地段 倫敦10大區域樓價升幅排第二



Deptford位於倫敦Zone 2的Lewisham，該區被視為倫敦其中一個炙手可熱的地段，是2020年度倫敦10大區域樓價升幅排行榜第2位，過往五年當地樓價增長達15%，比倫敦市中心升8%樓價表現更耀眼Δ。

▲ Deptford被視為倫敦其中一個灸手可熱的地段，樓價更節節上升。

事實上，Deptford的發展潛力一直都不容小覷。港人耳熟能詳的發展商和記黃埔地產看準時機，早於2008年耗資10億英鎊購入Deptford地段，發展區內最大型發展項目，預料將創造2,000個工作機會和3,500個住宅單位，打造出英國新一代「香港城」，將是倫敦最大型的港人社區。



四通八達的交通網絡亦是Deptford其中一個優勢，區內滙聚多種交通工具，可直達多個金融中心以及商業樞紐。從Deptford出發，只需6分鐘^即達Canary Wharf和Crossrail Place，7分鐘^可一站直達London Bridge。



最新Neptune Wharf項目 受惠倫敦「香港城」發展



倫敦「香港城」項目預料將全面帶動Deptford的整體發展，故區內由本土發展商領頭的住宅項目亦成焦點，由英國第二大地產發展商Galliard Homes全力打造的Neptune Wharf就是一個好例子。

▲ Neptune Wharf由英國第二大地產發展商Galliard Homes全力打造，正正位於Deptford區內。

Neptune Wharf距倫敦「香港城」僅是數分鐘步程，倫敦「香港城」未來將有酒店、商場、辦公室等商業設施落成，居民可享有豐富配套之餘，亦可受惠於龐大優質的工作機會。



值得一提的是，項目擁有優質校網，一英里範圍內已有超過20間獲評為「Outstanding」和「Good」的學校，格林威治大學、倫敦大學國王學院、東倫敦大學等世界名校都近在咫尺，教育資源非常豐富。



Neptune Wharf住宅項目預計將於2023年第四季落成，提供1、2和3房單位，以及1房及2房複式單位，入場費由44萬英鎊起*，對於一眾欲投資倫敦物業的港人來說可謂相當吸引。

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歡迎蒞臨「Neptune Wharf香港獨家樓盤展銷會」及聯絡代理One Global，了解更多項目詳情。

展銷會詳情

日期：2022年5月21-22日（周六及日）

時間： 上午11點至下午6點

地址：尖沙咀馬哥孛羅酒店6樓風水廳

名額有限，報名從速！

報名連結：https://bit.ly/3yvToRU

電話：+852 5975 2233 (https://wa.me/85259752233)

電郵：salesHK@ogpsglobal.com

@2022環球產業服務(香港)有限公司。由London Borough of Lewisham發出的規劃許可編號：DC/10/75531X 。*售價為刊登日資料。相片及電腦合成圖片只供參考。Δ Source: Knight Frank, Lewisham & Greenwich Report 2021。^預計行程時間參考自Google Maps及 tfl.gov.uk。環球產業服務(香港)有限公司及其代表僅提供與香港境外房產相關的服務及從事相應的工作。根據《地產代理條例》(香港法例第511章)，環球產業服務及其代表均未獲發牌處理與香港物業有關的業務(我們也不需要此許可)。環球產業服務及其代表不會在香港以公司名義進行任何受法例監管的商業活動，例如就金融交易或證券投資給予意見、提供資產管理服務或其他受規管的附帶活動。



(特約)