永明金融實力取勝　年度勇奪50項強積金大獎

強積金是打工仔退休儲蓄的重要部分，然而受到新冠肺炎疫情的持續打擊，加上環球投資市場受不同因素影響而變得反覆波動，無疑為一眾強積金供應商帶來嚴峻挑戰。不過，在芸芸強積金供應商中，香港永明金融有限公司（「永明金融」）卻成功憑着亮麗的投資表現與優質的服務，在最近奪得共50項強積金大獎，當中包括《指標》「年度保薦人大獎」、《指標》「年度強積金中介大獎」，以及理柏「最佳團體大獎 - 整體及股票型」等，印證深受客戶與市場肯定。到底永明金融有何致勝之道呢？

過去十年，永明金融的強積金資產淨值市場佔有率一直錄得顯著增長。「由2020年首季開始至今，更成為全港第三大強積金服務供應商，而淨資產流入更排名第二。*」香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅（Rainbow）表示，永明金融的強積金業務能在十年間迅速增長，主要與三大關鍵因素有關。

▲ 永明金融憑着亮麗的投資表現與優質的服務，在最近奪得共50項強積金大獎，當中包括《指標》「年度保薦人大獎」、《指標》「年度強積金中介大獎」，以及理柏「最佳團體大獎 - 整體及股票型」等。



三大關鍵推動業務迅速增長



「首先，為方便客戶管理帳戶，並幫助強積金中介人更有效地處理強積金業務，永明金融持續優化強積金業務的電子平台和相關工具，藉此提升持份者的數碼體驗。其次，我們一直專注投資者教育工作，並會嚴謹審視強積金的投資表現，協助一眾強積金成員作出明智的投資決定，尋求可持續而優異的長期回報。」Rainbow表示。

▲ 香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅（Rainbow）表示，永明金融的強積金業務能在十年間迅速增長，主要與三大關鍵因素有關。

此外，為使一眾打工仔能適時獲得所需的強積金資訊和服務，Rainbow透露，永明金融設有多元分銷渠道，以及專業的強積金顧問團隊，「這均令我們的強積金成員可以安心使用專業的強積金中介人服務，而我們相信上述三大優勢也是推動公司強積金業務迅速增長的主要動力。」



「多元經理」投資模式為強積金成員爭取最大價值為



談及管理強積金投資表現的秘訣時，永明資產管理（香港）有限公司行政總裁顏建華（Stanley）表示，永明金融旗下強積金計劃的基金能有亮麗的長期表現，關鍵或在於「多元經理」投資模式的運用。「坊間不少公司是以『聯接基金』的方式管理強積金，其特點在於成分基金的資產乃投資於一項基礎基金內，並由一名投資經理負責管理；而『多元經理』投資模式則會把成分基金的資產，分配到由不同投資經理管理的多項基礎基金，並按經濟周期、基礎基金在不同市況下的表現等因素作出調整。」

▲ 永明資產管理（香港）有限公司行政總裁顏建華（Stanley）表示，永明金融旗下強積金計劃的基金能有亮麗的長期表現，關鍵或在於「多元經理」投資模式的運用。

Stanley表示，由於「多元經理」投資模式乃由多名投資經理為投資者提供專業服務，故其投資組合較能因應市況適時調整部署，並可降低過分倚賴單一基礎基金而帶來的風險。「另外，我們會定期製作不同的投資教育資訊，協助成員了解市況及強積金表現存在差異的原因，啟發他們多做比較，從而作出最明智的決定。」



三大分銷渠道照顧不同客戶需要



至於分銷渠道的優勢方面，香港永明金融有限公司財富及退休金業務拓展及產品策劃主管文銳勤（Victor）指出，永明金融的強積金主要透過三大分銷渠道進行銷售，即永明金融的強積金顧問團隊、經紀及策略分銷商。「透過這三大渠道，我們期望能把強積金業務拓展到不同客戶層，令中小企以至跨國企業、基層僱員或高薪一族都有機會使用永明金融的強積金服務。」

▲ 香港永明金融有限公司財富及退休金業務拓展及產品策劃主管文銳勤（Victor）指出，永明金融的強積金主要透過三大分銷渠道進行銷售，令中小企以至跨國企業、基層僱員或高薪一族都有機會使用永明金融的強積金服務。

不過，在積極拓展分銷渠道的同時，Victor強調公司非常重視銷售質素。「為此，永明金融特別就不同的分銷渠道建立支援隊伍，從而為前綫人員提供專業培訓、銷售操守指引，以及投資者教育等，使他們拓展強積金業務時能獲得應有的支援，並在合規的情況下為客戶提供專業而周全的強積金方案。」



積極履行承諾 推動強積金市場發展



憑藉持續優化的電子平台及工具、「多元經理」投資模式，以及全面的分銷渠道，永明金融充分展示其對客戶以至行業的承擔和承諾，致力為持份者提供完善的數碼體驗。此外，為使廣大市民能獲得更優質的強積金服務，永明金融更聯同業界積極配合監管機構發展「積金易平台」，而上述種種相信正是促使永明金融能夠深受客戶愛戴、業界認同，並獲頒50項強積金大獎的主要原因。

▲ 永明金融憑着亮麗的投資表現與優質的服務，最近奪得共50項強積金大獎。