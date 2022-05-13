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絕色CHANEL

副刊版 2022/05/13

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Watches and Wonders 2022（鐘錶與奇迹）自有Patek Philippe、Rolex和Chopard各大錶牌加盟，聲勢浩大，同樣去年已轉投的CHANEL也不遑多讓。作為國際時裝界

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欄名 : Watch

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