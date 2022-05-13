時尚界聲音導航BALENCIAGA

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副刊版 2022/05/13

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早前法國時裝品牌SAINT LAURENT起用關淑怡《難得有情人》作時裝騷配樂響徹整個巴黎鐵塔……如若你體會一眾廣東樂迷歡喜若狂的心情，那大概會明白筆者首次在時裝界執到寶的驚喜：那是2013年

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欄名 : Fashion

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