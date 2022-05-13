時尚界聲音導航BALENCIAGA 副刊版 2022/05/13 分享： 分享： 早前法國時裝品牌SAINT LAURENT起用關淑怡《難得有情人》作時裝騷配樂響徹整個巴黎鐵塔……如若你體會一眾廣東樂迷歡喜若狂的心情，那大概會明白筆者首次在時裝界執到寶的驚喜：那是2013年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Rupert Sanderson PEBBLE 獨家限定 2022/05/06 Rupert Sanderson PEBBLE 獨家限定 lululemon網球第一擊 2022/05/06 lululemon網球第一擊 MATSUDA日本大師再發功 2022/05/06 MATSUDA日本大師再發功 HERMES小物放送 2022/04/29 HERMES小物放送 EMPORIO ARMANI可持續的運動色彩 2022/04/29 EMPORIO ARMANI可持續的運動色彩 品牌 設計 法國 音樂 組合 設計師 攝影 時尚 巴黎 關淑怡