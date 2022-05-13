Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 副刊版 2022/05/13 分享： 分享： 疫情下，視像會議變成常態。像創立於1843年的著名香檳品牌Krug，最近便舉行90分鐘發布會，不單香港的傳媒列席，還包括日本、韓國及澳洲同步進行，而16個國家、總數100人最後都會分別在美洲、歐洲及亞 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ 2022/02/04 魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 2022/01/14 Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 2021/12/31 米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 2021/12/17 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 2021/11/26 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 香檳 法國 葡萄酒 飲食資訊 疫情 香港 日本 歐洲 品牌 澳洲