Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳

疫情下，視像會議變成常態。像創立於1843年的著名香檳品牌Krug，最近便舉行90分鐘發布會，不單香港的傳媒列席，還包括日本、韓國及澳洲同步進行，而16個國家、總數100人最後都會分別在美洲、歐洲及亞

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