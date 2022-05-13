品牌／客戶／老細俾唔掂之標語所製造之關公災難累死，案例也有不少。女性內衣品牌Victoria's Secret曾有個標語：「A Body For Every Body」，究竟何解？即使文法無誤，亦難擺脫拙劣標記。而炸魚連鎖快餐Long John Silver's亦曾用過：「We Speak Fish」作為標語，同樣語焉不詳，勉強堆砌的文字，既不強力，又無法凸顯品牌個性／強項／理念，未能建立良好印象之餘，反令品牌徒添笑話。

標語創作的原則，一樣可應用到政界，尤其是劣作，正所謂「萬般帶不走，惟有劣隨身」，一旦出現，是無法磨滅的紀錄。當年，美國總統卡特欲參加競選連任，不知哪個蠶蟲師爺竟替他度了個「Not Just Peanuts」（中譯：點止係花生。卡特是種花生農民出身）作標語。天啊！現在是凸顯領袖才能的關鍵時刻，強調他點止係幾粒花生有何意義？重要嗎？雖然不能說一個標語就能定政治人物的生死，但「Not Just Peanuts」可以通過團隊的層層單位批核面世，或多或少反映團隊的質素。結果，卡特不敵列根，連任失敗。

從事任何傳理行業，或傳媒、或廣告、或公關，都是熱愛文字的人，看見劣作，少不免熱論一番。有位極具分量的傳播前輩對某問題標語慨歎地說：「竟然有人torture the languages到如此地步！」他用上torture（折磨）實在妙絕。因此，凡面向公眾的文字，即使未臻高水準，至少勿令人看到頭擰擰，要知道：一、正所謂「行家一出手，便知有沒有」，行內並無秘密，一眼可看穿。二、創作甫發布即遭嘲笑／令人O嘴，等同陷客戶／上司於不義，又如何向他們交代？有些事情，是有客觀標準的。三、劣作不僅折磨語言，更是折磨觀看者，為社會着想，少點出現令大眾有「唔係呀嘛？」感覺的嚇人作品，公眾大受裨益也。