嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 副刊版 2022/05/13 分享： 分享： 上酒樓歎一盅兩件，是不少人的心頭好，最近嘉里酒店中菜館紅糖推出全新點心，每款賣相精緻及創意十足，令人滿有驚喜。 今次的全新點心，由紅糖中菜行政總廚余偉經設計，以糅合傳統及創新作主題，甚具特色。部分點心更 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 2022/05/11 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 2022/05/10 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 2022/05/07 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 2022/05/06 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 2022/05/04 大熱日本水果雞尾酒 FURUTU進駐卑利街 酒店 意大利 魚 養生 蛋 蝦 中菜 紅磡 豬肉 點心