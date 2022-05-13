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嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃

副刊版 2022/05/13

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上酒樓歎一盅兩件，是不少人的心頭好，最近嘉里酒店中菜館紅糖推出全新點心，每款賣相精緻及創意十足，令人滿有驚喜。

今次的全新點心，由紅糖中菜行政總廚余偉經設計，以糅合傳統及創新作主題，甚具特色。部分點心更

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欄名 : 新鮮熱辣

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