教育進入元宇宙 激發學生潛力

教育被視為元宇宙初始階段主要應用範疇之一，但是否戴上VR眼鏡在虛擬世界學習便完事？結論當然不是，元宇宙教育下的科技應用、潛力、影響、隱患和可能性，都是熱門議題。所以我們便特地就教育的未來，打造一個全新

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