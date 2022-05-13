教育進入元宇宙 激發學生潛力 行政人員版 2022/05/13 分享： 分享： 教育被視為元宇宙初始階段主要應用範疇之一，但是否戴上VR眼鏡在虛擬世界學習便完事？結論當然不是，元宇宙教育下的科技應用、潛力、影響、隱患和可能性，都是熱門議題。所以我們便特地就教育的未來，打造一個全新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 在家工作新常態 利僱主拓人才庫 2022/05/06 在家工作新常態 利僱主拓人才庫 舊有優勢不在 宜改變尋出路 2022/04/29 舊有優勢不在 宜改變尋出路 NFT音樂比賽 促進了解元宇宙 2022/04/25 NFT音樂比賽 促進了解元宇宙 遊戲訂閱服務大戰 誰是GaaS王者 2022/04/22 遊戲訂閱服務大戰 誰是GaaS王者 WeWork給創科公司上一堂課 2022/04/15 WeWork給創科公司上一堂課 軟件 AR 區塊鏈 元宇宙 VR 科目 科技硬件 科技軟件