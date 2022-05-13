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擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新

行政人員版 2022/05/13

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全球在過去3年經歷了新冠疫情大流行，顛覆了大眾的生活習慣，亦對全球帶來了重大的經濟影響。香港城市大學專業進修學院院長梁偉強表示，隨着科技發展，未來許多工種都會逐步被取代。因此，上班族需同時具備傳統知識

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欄名 : Good Job Insight

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