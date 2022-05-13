擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 行政人員版 2022/05/13 分享： 分享： 全球在過去3年經歷了新冠疫情大流行，顛覆了大眾的生活習慣，亦對全球帶來了重大的經濟影響。香港城市大學專業進修學院院長梁偉強表示，隨着科技發展，未來許多工種都會逐步被取代。因此，上班族需同時具備傳統知識 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 2022/05/12 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 2022/05/11 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 2022/05/10 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 2022/05/06 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 混合工作新模式 5招調整管理策略 2022/05/05 混合工作新模式 5招調整管理策略 職場文化 職場技能 職業生涯 疫情 經濟 香港 金融 行業 在家工作 香港城市大學