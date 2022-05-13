歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容

互聯網充斥不少不雅內容，歐盟委員會正擬議網絡法案，要求Google、Meta及其他綫上服務供應商，刪除綫上兒童色情內容，但有私隱關注團體就認為此舉或會引發端對端加密通訊的危機。

歐盟委員會在聲明指出，擬

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