歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 行政人員版 2022/05/13 分享： 分享： 互聯網充斥不少不雅內容，歐盟委員會正擬議網絡法案，要求Google、Meta及其他綫上服務供應商，刪除綫上兒童色情內容，但有私隱關注團體就認為此舉或會引發端對端加密通訊的危機。 歐盟委員會在聲明指出，擬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 今日 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 2022/05/12 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 2022/05/12 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 2022/05/11 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 2022/05/11 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 歐盟 科技行業 兒童色情物品 Google Meta