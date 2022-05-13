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微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離

行政人員版 2022/05/13

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微軟早前在Microsoft Ability Summit上，宣布成立無障礙科技實驗室，並發表微軟可自行調節配件，旨在拉近殘疾人士與科技的距離。

微軟在會上公布Adaptive Accessories的

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欄名 : 科技新知

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