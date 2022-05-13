微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 行政人員版 2022/05/13 分享： 分享： 微軟早前在Microsoft Ability Summit上，宣布成立無障礙科技實驗室，並發表微軟可自行調節配件，旨在拉近殘疾人士與科技的距離。 微軟在會上公布Adaptive Accessories的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 今日 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 2022/05/12 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 2022/05/12 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 2022/05/11 無綫語音兩功能 部分新BMW未搭載 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 2022/05/11 Lenovo新電競筆電 備低聲安靜AI調溫 科技行業 科技硬件 科技軟件 Microsoft 商業 殘疾 滑鼠