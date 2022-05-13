上水廣場「涼浸浸 初夏祭」 消費滿$300參加遊戲換獎品

炎炎夏日最好去行下商場啦，黛安打聽到，Landmark North上水廣場購物感謝祭再度回歸，場內逾85間品牌會推出激賞優惠。明日（14日）起至7月3日，更會推出「涼浸浸初夏祭」活動，其中「涼浸浸初夏園遊會」現場特設多款遊戲大挑戰，只要喺場內單日消費滿$300，即可參加遊戲，成功挑戰遊戲，有機會換領珍煮丹PRE-SUMMER PARTY夏日飲品乙杯，（包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶）或其他精美禮品。

場內更有逾3萬件美容化粧、時尚飾品、潮流用品、餐飲美食禮券以低至1折嘅激賞價發售，1折優惠商品包括有G2000時尚棒球帽（優惠價$39）、老行家燕窩珍珠潤澤光采面膜（優惠價$6.5）、ALL DAY Muffin鬆餅（優惠價$2.8）等，每件貨品都係限量發售，要買就要快手喇。

另外，顧客以電子貨幣喺初夏祭指定嘅星期六，即日消費滿指定金額，更可以1折激筍價換購至新至潮嘅產品，例如單一即日消費滿$50,000，可用1折換購iPhone 13（256GB）；如單一即日消費滿$18,000，亦可以1折換購AirPods第三代等，大家唔好錯過呀，快啲約埋朋友去掃貨啦。

本文轉載自《晴報》

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