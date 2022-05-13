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yuu to me全新網購平台 日用品 ‧ 餐飲 ‧ 藥粧 一個App買齊兼賺積分

行政人員版 04:00 2022/05/13

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近年網購盛行，黛安收到風，DFI零售集團都推出咗全新嘅yuu to me網購平台，集合香港顧客最喜愛嘅品牌，yuu會員只要登入已下載嘅yuu應用程式，就可以從惠康和Market Place選購新鮮食品、喺萬寧揀選健康和美容產品，仲可以喺7-Eleven買一系列精選貨品，yuu to me更會連接宜家家居、肯德基、必勝客、美心西餅及東海堂嘅網店，方便顧客選購家具用品及美食；一次過買齊所需嘅食用品，同時可賺取yuu積分。

公關姊妹話，yuu to me更會自動將會員從平台上選購嘅惠康、Market Place及萬寧定單合併並安排送貨，只要買滿$200嘅定單，會員更可享免費一日內送貨㖭。以後大家透過同呢個平台合作嘅O2O商店，就可買到新鮮食品、乳製品、零食、飲料及冷凍食品等。即日起至6月9日，多個品牌仲會提供獨家優惠，例如惠康或Market Place消費滿$200，即送$200兼免運費；萬寧消費滿$200可享88折兼免運費；7-Eleven消費滿$150可享8折兼免運費等，另外，用恒生enJoy卡簽帳，可賺取高達10x yuu積分，優惠期內每位用戶都可享優惠一次（不限於新用戶）。詳情可參考yuu應用程式。

DFI Digital行政總裁王嘉倫形容yuu to me係DFI零售集團數碼轉型嘅另一個重要里程碑，仲話會繼續提升唔同領域嘅O2O體驗㖭。

本文轉載自《晴報

yuu to me會將會員從平台上不同商戶選購的定單合併並安排送貨

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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