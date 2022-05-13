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使命帶來盈利

行政人員版 04:00 2022/05/13

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上星期出席香港管理專業協會《Business with Purpose》簽署儀式，並參與了「使命是新盈利」（Purpose is the new profit）的研討會。由於時間關係，討論並不深入，只是參與的5家公司各自表述自己的使命。

我認為使命不是新的盈利，正確來說「使命就是盈利」（Purpose is the profit）。如果我們集團沒有「共享成果」的使命，相信盈利狀況不及現在，增長也會慢得多。

如果以零和遊戲的思維去看的話，我們的使命與盈利市背道而馳的，因為把更多盈利分給員工，等於股東分少了；提供更好的員工福利，等於成本增加，盈利便下跌。但使命是正和遊戲，讓企業的餅做大，即使分給員工較多，股東仍能賺得更多。

擁有使命的企業，能夠吸引認同這個使命的人才，他們更熱愛這個企業，工作更有效率之餘，也更能產出符合企業使命的產品。

另一方面，擁有使命感的企業，讓消費者或客戶更容易記起，吸引認同這個理念的顧客，他們甚至成為你的品牌大使，向其他人宣傳你的理念，這就是品牌的一大優勢。

當然，使命的出發點不應該是盈利，如果企業的使命是賺到盡的話，反而弄巧反拙，因為無論客戶或人才，都不會受到這樣的呼召。

企業的使命帶來盈利，愈有號召力的使命感，帶來的利潤愈可觀。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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