上星期出席香港管理專業協會《Business with Purpose》簽署儀式,並參與了「使命是新盈利」(Purpose is the new profit)的研討會。由於時間關係,討論並不深入,只是參與的5家公司各自表述自己的使命。

我認為使命不是新的盈利,正確來說「使命就是盈利」(Purpose is the profit)。如果我們集團沒有「共享成果」的使命,相信盈利狀況不及現在,增長也會慢得多。

如果以零和遊戲的思維去看的話,我們的使命與盈利市背道而馳的,因為把更多盈利分給員工,等於股東分少了;提供更好的員工福利,等於成本增加,盈利便下跌。但使命是正和遊戲,讓企業的餅做大,即使分給員工較多,股東仍能賺得更多。

擁有使命的企業,能夠吸引認同這個使命的人才,他們更熱愛這個企業,工作更有效率之餘,也更能產出符合企業使命的產品。

另一方面,擁有使命感的企業,讓消費者或客戶更容易記起,吸引認同這個理念的顧客,他們甚至成為你的品牌大使,向其他人宣傳你的理念,這就是品牌的一大優勢。

當然,使命的出發點不應該是盈利,如果企業的使命是賺到盡的話,反而弄巧反拙,因為無論客戶或人才,都不會受到這樣的呼召。

企業的使命帶來盈利,愈有號召力的使命感,帶來的利潤愈可觀。

(本欄逢周五刊登)

本文轉載自《晴報》