只需一個Wi-Fi 6 路由器(Router)，即可提升無線上網體驗？

▲ 網路速度受無線網絡(Wi-Fi)、路由器(Router)影響。而全新的Wi-Fi 6技術，可從不同方面升級你的無線網絡。

網絡速度受無線網絡(WiFi)、路由器(Router)影響。而只需一個Wi-Fi 6 路由器(Router)，即可提升無線上網體驗？HGC環電寬頻最新推出 的 Wi- Fi 6 Router的服務組合，助你簡單有效地升級家中網絡。



Wi-Fi 6 名稱的由來



Wi-Fi 6，即第六代的無線網絡標準，無論在速度、設備支援、省電、穩定性上皆比以往的網絡標準（如上一世代的Wi-Fi 5）更為優勝。以往專業人士常以IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 作為無線網絡的標準區分，但普羅大眾卻難以理解當中差別。有見及此，由2019 年Wi-Fi標準的官方機構WFA ( Wi-Fi Alliance )簡化無線網絡標準的名稱，以數字命名作為新準則。故此，如你關注家居寬頻體驗的話，便需留意全新的Wi-Fi 6 技術了。



WiFi 6的優點



1. 傳輸速度更快

Wi-Fi 6 使用 1024-QAM技術能傳輸更多資料 ，讓傳輸更有效率 。其最高網絡傳輸速率提升至9,607.8 Mbit/s ，比WiFi 5的6,933 Mbit/s快了約40%。 對VR內容、4K/8K串流影音的體驗均可提升 。

2. 連接更多設備

Wi-Fi 6 使用 8x8 MU-MIMO 及OFDMA,提供更大的頻寬容量並可容納更多設備。讓用戶同時用戶連接更多裝置至同一無線網絡，而不影響上網體驗。上一世代Wi-Fi 5 的技術限制 ，未能同時支援多個智能家居產品，常出現大量裝置同時聯網，卻操控不了部分智能產品功能。在Wi-Fi 6 的加持下，問題便迎刃而解。



3. 節省電力

你有發現家中有些不常用的設備亦會耗電嗎？這是因為一般裝置在待機時，均會消耗電力以準備接收新指令。Wi-Fi 6 的目標喚醒時間 (TWT) 技術 ，可以使支援此技術的設備耗電減少，延長Wi-Fi功能休眠時間，只需少量傳輸便能保持連線狀態。

因此可以延長手機或手提電腦待機續航力。



4. 更少訊號干擾

香港居住環境密集，你可在家中搜索到不下數個鄰居的無線網絡。鄰居的無線網絡可能會與你的Wi-Fi 互相干擾，影響設備連線。Wi-Fi 6 的BSS (基地服務站) 色彩技術，可標記由其他網路設備所發出的訊號並忽略它們。這有效避免鄰近訊號導致的減速並降低 Wi-Fi 干擾，貼合香港的居住環境，提升無線網絡的穩定性。



如何升級 Wi-Fi 6?



了解更多WiFi 6 後，已經心動想為家中網絡升級？當然可以到各大腦場或電器店入手Wi-Fi 6 路由器 (或稱Wi-Fi 6 Router) 在家中組裝。更簡單方便則可使用由HGC 環電寬頻最新推出的Wi-Fi 6路由器服務。HGC環電寬頻推出了全新配備Wi-Fi 6路由器的寬頻服務，為客戶全屋帶來穩定的Wi-Fi覆蓋。新客戶每月只需$119起，即可享用1000M寬頻及 WiFi 6 路由器服務，服務計劃均包括免費專人上門安裝及合約期內的維修保養服務，免卻繁瑣的設置程序，節省時間。 HGC 環電寬頻的現有客戶，可選擇月費由 $28 起的增值服務或其他組合計劃，升級轉用 Wi-Fi 6 路由器。



彈性組裝Mesh網絡



HGC環電寬頻提供的Wi-Fi 6路由器可自由組裝。一般情況下，1個路由器已能滿足香港家庭的需求。若客戶家中的Wi-Fi難以徹底覆蓋每個角落，可選擇套裝Wi-Fi 6路由器（2個 或 3 個），組裝成一個Mesh Wi-Fi聯網（即『Wi-Fi 360服務』），擴展家中的網絡覆蓋範圍。



結語



現時我們安坐家中即可享用各種不同的線上娛樂平台，提升生活質素。而快速而穩定的Wi- Fi 6 Router的服務組合，就是我們在家享受智能生活的基石。HGC 環電寬頻務求以方便便宜的方式，協助你全方位提升家中無線網絡質素。如欲登記Wi- Fi 6 Router服務組合，致電HGC 環電寬頻的銷售熱線： 1226；或按此到網站登記，屆時將有專人為你服務。



(特約)