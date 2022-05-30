【ESG聚焦】從上而下ESG管理架構　求精創新創造更環保生產模式

氣候問題、新冠疫情大流行等風險，影響企業的經營，促使各大企業更關注環境、社會及管治（ESG）議題，落實可持續發展目標。領先全球的鑄件和機加工零部件製造商鷹普精密工業有限公司（下稱鷹普）在3大洲設有19間工廠，積極在製造過程中節能減排、減少污染，並採用從上而下的管理架構，有效地推動和落實ESG政策和目標。鷹普精密工業有限公司首席財務官及公司秘書葉匯榮相信，ESG報告能鞭策企業在可持續發展方面不斷努力，全球報告倡議組織（GRI）標準對ESG各項指標進行量化，也有助企業將過往數據成為未來目標的參考。



鷹普的企業文化有四點：正直誠信、勤奮團結、務實高效、求精創新，與其實踐企業可持續發展的重點相輔相成。鷹普以正直誠信來體現良好的企業管治和商業道德；在員工關懷方面致力營造勤奮團結的工作環境，讓員工有更好的發展；以務實高效、求精創新的態度生產高品質產品，並確保生產過程安全，同時致力在生產和營運過程中保護環境。要有效地推動各項策略，箇中關鍵是集團的可持續發展架構分明。



制定ESG生產政策 展現可持續發展決心



在2020年，鷹普的董事會成立了可持續發展委員會，幫助集團在自然環境、社會、業務方面取得平衡。葉匯榮指出，為了能夠更有效地實踐可持續發展策略，公司會根據過往數據來制定具挑戰性而又可行的未來目標，為環境和社會帶來正向改變。



在董事會的可續發展委員會之下，鷹普會由總裁辦公室及財務部組成ESG工作小組，根據董事會訂立的關鍵績效指標（KPI）而制定生產、營運的年度目標和管理方案。從策略到落實執行，由於不同的國家和地區也會有各自的環保法律法規和標準，因此會由3大洲19間工廠各自的ESG負責人統籌和制定各項管理方案。「2021年，集團在溫室氣體排放及能源消耗密度較去年減少1.9%及2.2%。」這一種從上而下的執行策略是促使鷹普能夠上下一心貫徹各項ESG措施的關鍵。



關注綠色工業化 實踐高效環保管理



工業生產過程中，會產生能源消耗以及各類氣體、固體廢物或污水。鷹普致力改善生產設備和生產流程，以減少污染和能源消耗：「在2021年，鷹普優化熔模鑄造產品工序，平均出品率（熔煉鋼水轉化為產品的能力）由35%改進至38%；減排方面也取得成效，電耗由1600度/噸鑄件減至1473.6度/噸鑄件、天然氣由205.7立方米/噸鑄件減至189.5立方米/噸鑄件。」



在減少能源消耗方面，鷹普每年預算撥出10%至15%的資本開支，為工廠更新設備，節能減排。「在2021年度，我們投入了1億3千萬港元的資金為中國和墨西哥廠房購入環保節能的設備，實踐更高效的能源和碳排放管理。」為此，鷹普向星展銀行和花旗銀行申請合共逾4億港元的綠色貸款以支持能源投資，並委托香港品質保證局就公司在2020年及2021年在環保方面的資本開支工作進行評核。鷹普並在2020年更獲得香港上海滙豐銀行頒發「可持續發展商業貸款」參與證書，以表揚公司採用節能減排的機器及設備。



公司也不斷優化生產流程，葉匯榮以熔模鑄造為例，在生產過程中蠟模會以樹型排列，並製成陶瓷模型，合金材料澆注入模具，凝固成形，經過切割、打磨、表面處理等加工工序，製成不同的零部件。在製作模具過程中，公司改良蠟模的結構排列，在確保精度和質量的情況下，讓每組模具能夠鑄造最大量的零部件。一次鑄造可以生產較多的零部件，提升了生產效率的同時，也減少能源消耗，更加環保。



在鑄造零部件的過程中，無可避免會產生廢氣。因此，鷹普為多家工廠增加除塵器、排煙除塵系統，以減低廢氣濃度和排放次數，有效管理廢氣排放。以2號工廠的熱處理過程為例，熱處理過程會產生有機廢氣，工廠經集氣罩收集廢氣，廢氣在排放前會經過吸油棉吸附、靜電除油、二級活性炭吸附等流程，大幅減少VOC排放總量。

▲ 鷹普為多家工廠安裝除塵器、排煙除塵系統，圖為2號工廠熱處理分廠的廢氣處理設施。

而在固體廢物和污水排放方面，鷹普就發揮其集團工廠的垂直生產優勢，整合各個工廠生產過程中的廢舊金融材料，在其他工廠中重用，以減少原材料在生產過程中的耗損。葉匯榮續以8號工廠為例，生產綫排放的鋅鎳原水需要調整PH值才可以排放，工廠將鋅鎳系統出水改管到綜合調節池，經過綜合調節池的處理，大幅減少中和PH值過程的消耗。經過半年的運行，液碱、PAC、PAM、硫酸、自來水的使用量大減，預計每年將減少自來水使用量約2萬噸、污泥排放量300噸及蒸氣500噸。



注重CSR活動 為員工帶來幸福感



「我們在不同國家和地區的分部會針對當地的文化、社會、員工等推出不同的CSR活動。」葉匯榮表示，一般會由工廠的工會組織以及當地的ESG負責人和人力資源團隊合作策劃，務求令各項CSR活動切合當地需要。在疫情期間，鷹普善用集團的資源和優勢，為有需要地區捐款及捐贈防疫物資，照顧社會有需要的群體。

▲ 鷹普參加香港公益金舉辦的「便服日」籌款活動，籌款行善之餘，宣揚開心正能量。

在員工方面，鷹普提倡「Work Life Balance」的理念，注重員工的生活質量，例如在中國區工廠設立食堂回應膳食需求，及舉辦各類員工活動，例如在香港區為員工安排康樂活動，利用廢物循環再造成銀包、名牌等。受到疫情影響，實體形式的活動雖然無可避免地減少，但鷹普仍然心繫員工，以中國區工廠為例，去年疫情期間，便鼓勵員工「就地過年」以減少人員流動和疫情傳播風險，並組織年夜飯、獎賞活動等與同事聯絡感情，也向社會有需要的群體進行捐助。

▲ 鷹普會在世界環境日等環保相關節日，重點宣傳節能理念。

鷹普更進一步關懷員工的生活需要。「我們在墨西哥興建的廠房，會外派內地和土耳其較為熟練的員工到當地進行培訓。為了令外派員工有更好的生活，我們在工廠西南邊2公里的地方正在興建Impro Village。」此外，以往在內地無錫的工廠會租用鄰近的樓宇作為宿舍，但近年大眾愈來愈追求生活質素，鷹普也正在無錫錫山基地興建員工宿舍。計劃興建的宿舍除了提供住宿外，更有不同的康樂設施和生活設施，致力提升員工生活的幸福感。

▲ 鷹普墨西哥SLP園區正興建的Impro Village設有單身及家庭宿舍，並配備員工餐廳等生活及康樂設施。

多元在職培訓 成就高生產效益



2020年疫情爆發，很多企業的員工流失率高企，鷹普在關懷員工福祉方面花了很大的努力，員工流失率由2020年27.3%下降至2021年15.1%。葉匯榮表示，在疫情期間鷹普為堅守崗位的員工制定了不同的激勵方案，以保留激勵優秀員工。



鷹普積極為員工提供培訓和發展機會，透過「雛鷹計劃」，為應屆畢業生提供在職培訓、職業指導和規劃，讓新入職的員工認識公司的企業文化和價值觀；針對在職員工，設立鷹普學院為員工提供業務技能和職業素養等方面的持續學習機會，傳播核心價值觀和企業文化。鷹普學院除了培訓外，也為員工進行考核和選拔。同時也組織多次關於廉潔、反貪污的培訓，推動誠信廉潔意識。



在員工晉升方面，鷹普有完善和清晰的晉升階梯。同時，也在2015年推出「星級技工＆星級技師項目」，設有8個等級，旨在激勵前綫員工不斷精益求精，提升工作質素。每年會評選出多位「星級技工」和「星級技師」，為他們提供津貼。「評選為一星的員工甚至可以享有副廠長級別的待遇。」



為了積極實踐集團的核心企業文化「求精創新」，鷹普集團更搭建了創平台，鼓勵員工提出「創新提案」、「好點子」等，由員工角度出發，為生產過程、管理、產品設計等方面提出建議，並提升工作效益。提出項目的員工更能得到獎勵。另外，鷹普在年會上會頒發不同的獎項，鼓勵表現優秀和長期服務的員工。



疫後加強ESG部署 共建美好社會



安永的研究調查指出，新冠疫情大幅提升美洲和亞太地區投資者更看重企業在ESG的表現。葉匯榮也留意到這個趨勢，他指不少鷹普的客戶也很關注鷹普在ESG各方面的部署。在他看來，企業要達至可持續發展，風險管理是箇中關鍵；ESG的策略則是指引企業在工廠、生產部署等不同層面，做好風險管理和預算的手段，從而令公司能長久穩健經營。



鷹普全球有逾7千名員工，要妥善管理，就需要從上而下的系統管理架構，令集團有效運作。同時管理層對未來前景具遠見，及早部署本地化製造（region to region）策略，以應對潛在的風險：「我們的客戶很重視生產綫的長遠部署，集團在2013年開始部署全球化布局中發展出本地化製造的策略，在全球3大洲5個國家收購或興建工廠，拓闊和善用不同地區的資源。」在2016年，集團已開始在墨西哥租賃工廠生產，2019年更在墨西哥聖路易士波托西市園區興建5家工廠，2021年鷹普墨西哥SLP園區兩家工廠已經投入生產，其餘的3家工廠將於2022年陸續投產。



面對新冠疫情帶來的挑戰，集團也透過精細化的管理，渡過難關。「去年海運費用及運輸時間大增，『一櫃難求』，貨櫃由以往的30天送抵增加至逾100天才能送抵。」他續指，集團一貫實行精細化的工廠管理，透過增加產能，確保能夠配置合理的倉存應付未來訂單；同時調整空運和海運的比重，確保能夠如期與客戶交付產品，減少對於客戶生產綫帶來的影響。另一方面，集團維持高質量的產品交付，確保零產品退回，保障客戶利益之餘，並為社會帶來正面幫助。

（特約）