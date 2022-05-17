晉達透視 | 邁向能源轉型投資新里程

天然資源不僅在全球能源轉型過程中扮演重要角色，同時亦為洞悉減碳潛力而投資於相關企業的投資者帶來回報。



目前全球正處於由化石燃料轉型至可再生能源的關鍵時刻；除了氣候變化的威脅外，近期東歐緊張局勢亦加深公眾對能源安全的憂慮。全球經濟面臨前所未見的低碳轉型壓力。



能源轉型雖非一朝一夕，但確實逐漸獲得市場關注。彭博新能源財經研究顯示，2021年投入能源轉型相關的投資按年增長27%，達7,550億美元；若要在本世紀中實現淨零碳排放，在2022年至2025年期間所需的投資金額則高達2.1萬億美元¹。儘管兩者間仍存在相當程度的差距，但投資意願提高，將有利於全球天然資源行業。



舉例來說，減少碳依賴的過程需要投入大量的礦物；與傳統汽車比較，電動車等潔淨能源技術均須使用更多的銅、鋰、鎳和石墨（參見圖一），風能和太陽能發電亦然。

▲ 圖一：潔淨能源需求增加，預示基本金屬的前景穩健²

全球資產管理公司晉達的主題股票團隊聯席主管倪唐（Tom Nelson）表示：「全球竭力應對氣候變化，為從金屬到化石燃料等多種天然資源及其生產公司帶來強而有力的趨勢，亦為投資者創造了新的機遇。」



天然資源成為投資新常態



除了淨零碳排放目標外，通貨膨脹及地緣政治均令生產及運用天然資源的公司備受關注。而這兩股力量在利率上升、供應鏈中斷及各種商品和原材料價格出現上漲壓力的環境下，更不容忽視。除了供應衝擊的議題，不少天然資源均過度依賴局勢不穩的國家，近期地緣政治緊張則讓這擔憂浮上檯面。



以上事件同時發生通常有利天然資源行業。與其他行業和資產相比，天然資源業過往在通脹環境下表現良好，尤其是在超出市場預期時。此外，天然資源可為投資組合提供備受重視的多元化優勢。



倪唐補充：「投資者可把這個領域的公司納入考慮之列。它們是在廣泛的減碳及轉型進程方面發揮積極作用的市場環節。」



具前瞻性的機遇



綜觀能源、礦業和農業，資源股具備三個清晰特質：高自由現金流收益率、自由現金流的可見度及吸引的估值指標。這將增強它們對投資者的吸引力，亦使之能夠在現時締造現金回報。



資源股的三個清晰特質：

這些特質適用於不同行業和資產，其中部份未必是顯而易見的投資選擇。例如，銅及鋼鐵等重工業對於推動潔淨能源轉型的目標至關重要；其他則較為明顯，例如潔淨能源技術和可再生能源。



廣泛來說，兩類公司可帶來投資機會，並為專注於天然資源的投資者提供吸引的機遇：

投資能源轉型，未為晚也



儘管天然資源不乏可取的投資理據，但公開市場對天然資源行業抱持「擁有權障礙（barriers to ownership）」的觀念。當中部份是需要摒除的迷思，其他則反映投資者對這些資產經驗不足 。



例如，投資者可能認為這類公司過度以增長導向，導致它們作出輕率的財務決定，例如承擔過多債務。事實上，這些公司的財務管理原則漸趨嚴格。



概括性排除投資是另一個常見的障礙；由於部份天然資源直接被視為造成環境問題的原因，導致個別資源公司及資產遭到錯誤定價。

只要能提出能源轉型的實際證據並消除擁有權障礙，將有機會使這個市場向更多投資者開放，並推升公司的估值。



我們亦有理據看好生產重要原材料和產品的公司，因為它們的業務有助減少對社區和持份者的負面影響。



倪唐指出：「我們預期那些已制定實質的能源轉型計劃的高排放公司，將獲得市場的嘉許，而商品價格上升應能帶來優於大市且可觀的回報和現金流。」



領先的天然資源投資方針



這個觀點亦源自晉達資產管理與高排放企業之間獨特的互動策略——以開誠佈公及互動參與的方式，向公司表明合作而非對抗的立場。



深入研究每家公司的轉型計劃，有助清晰了解哪些公司言行一致，能夠貫徹行動。此舉與晉達資產管理通常尋求投資於流動性充裕、能夠在週期內帶來理想回報的中小型公司的投資風格相符。



倪唐指出：「與其他資產管理公司比較，我們擁有更集中、流動性較佳、以及質素較好的公司組合。」



鑑於晉達資產管理的投資組合經理在石油及天然氣、金屬、礦業和農業具備相輔相成的經驗和行業覆蓋面，因此能夠進行全面的盡職審查。這有助建立行業專業知識，深入了解天然資源業如何受惠於減碳主題。



最後，對於那些願意及能夠把握能源轉型勢頭的公司（不論是透過減少碳排放或生產推動能源轉型的原材料），晉達資產管理認為天然資源業可以從中獲得可觀的回報潛力。



晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南表示：「雖然它們不會成為整體投資組合的核心支柱，但是當基本因素一致協調時，將可提升實質價值，而現在正是這樣的時機。」



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¹ 資料來源：彭博資訊，2022年1月。

² 資料來源：國際能源組織可持續發展情境，2021年5月。

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（特約）