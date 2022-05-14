通車利好因素刺激 但勿急於高追

【市況分析】港鐵東鐵綫過海段將於周日通車，對沿綫地區屋苑無疑屬正面消息，但單純通車因素是否足夠成為買家即時追入沿綫地區屋苑的理因，觀乎過去其他鐵路綫開通後，沿綫地區指標屋苑樓價短期升幅雖勁，但升勢未必

...