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通車利好因素刺激 但勿急於高追

置業家居 2022/05/14

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【市況分析】港鐵東鐵綫過海段將於周日通車，對沿綫地區屋苑無疑屬正面消息，但單純通車因素是否足夠成為買家即時追入沿綫地區屋苑的理因，觀乎過去其他鐵路綫開通後，沿綫地區指標屋苑樓價短期升幅雖勁，但升勢未必

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欄名 : 封面故事

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