通車利好因素刺激 但勿急於高追 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【市況分析】港鐵東鐵綫過海段將於周日通車，對沿綫地區屋苑無疑屬正面消息，但單純通車因素是否足夠成為買家即時追入沿綫地區屋苑的理因，觀乎過去其他鐵路綫開通後，沿綫地區指標屋苑樓價短期升幅雖勁，但升勢未必 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 你可能感興趣 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 01:00 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 01:00 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 01:00 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 最新專欄文章 更多 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 中原地產 屯馬綫