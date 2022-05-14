紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投

【直擊焦點區份最新市況】紅磡一帶交通及生活配套完善，區內多個主要屋苑自通車消息出台以來，問盤量均有所增加，惟未有直接帶旺買賣及租務成交。另外，現有區內主要屋苑之中，移民盤均佔其總放盤量約兩成，且多貼市

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