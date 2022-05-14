紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【直擊焦點區份最新市況】紅磡一帶交通及生活配套完善，區內多個主要屋苑自通車消息出台以來，問盤量均有所增加，惟未有直接帶旺買賣及租務成交。另外，現有區內主要屋苑之中，移民盤均佔其總放盤量約兩成，且多貼市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 你可能感興趣 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 01:00 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 01:00 通車利好因素刺激 但勿急於高追 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 01:00 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 最新專欄文章 更多 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 放盤 移民 銀行 紅磡