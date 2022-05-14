大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤

【直擊焦點區份最新市況】利嘉閣分行經理邱皓文指出，截至上周六（7日），大圍共錄得7宗二手成交。他續指近期區內的成交量平穩，無明顯升或跌幅；惟受到近年的移民潮影響，最近區內比以往同期多出10至20%的放

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