大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【直擊焦點區份最新市況】利嘉閣分行經理邱皓文指出，截至上周六（7日），大圍共錄得7宗二手成交。他續指近期區內的成交量平穩，無明顯升或跌幅；惟受到近年的移民潮影響，最近區內比以往同期多出10至20%的放 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 你可能感興趣 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 01:00 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 01:00 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 01:00 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 最新專欄文章 更多 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 放盤 移民 大圍