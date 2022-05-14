大埔 平盤已消化 議幅大為收窄

【直擊焦點區份最新市況】港鐵大埔墟站及太和站附近有不少主打2至3房上車盤的屋苑，惟區內不少平盤已經沽出，加上東鐵綫過海段通車，令現有放盤議幅大為收窄之餘，亦未有帶旺區內買賣及租務成交量。

中原地產分行經

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