大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【直擊焦點區份最新市況】港鐵大埔墟站及太和站附近有不少主打2至3房上車盤的屋苑，惟區內不少平盤已經沽出，加上東鐵綫過海段通車，令現有放盤議幅大為收窄之餘，亦未有帶旺區內買賣及租務成交量。 中原地產分行經 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 你可能感興趣 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 01:00 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 01:00 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 01:00 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 最新專欄文章 更多 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 中原地產 上車盤 放盤 大埔