北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善

【直擊焦點區份最新市況】東鐵過海段提前於5月15日通車，從此由上水站乘坐東鐵綫至金鐘站只需約46分鐘。對於新界北、新界東一帶的居民而言，日後要前往港島區快捷方便不少，實乃喜聞樂見。

北區位置偏遠，來往九

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