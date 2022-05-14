北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【直擊焦點區份最新市況】東鐵過海段提前於5月15日通車，從此由上水站乘坐東鐵綫至金鐘站只需約46分鐘。對於新界北、新界東一帶的居民而言，日後要前往港島區快捷方便不少，實乃喜聞樂見。 北區位置偏遠，來往九 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 你可能感興趣 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 01:00 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 01:00 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 01:00 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 最新專欄文章 更多 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 今日 東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 上車盤 放盤 北區 上水