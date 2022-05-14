東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？ 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【附各區上車盤推介】港鐵東鐵綫過海段將於周日（15日）通車，屆時由新界東及九龍中可直通港島。消息雖令部分發展商提供入市優惠，亦刺激了沿綫物業睇樓量，惟整體買賣及租務成交均未見帶動，主要乃平盤不多，且議 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 你可能感興趣 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 01:00 通車利好因素刺激 但勿急於高追 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 01:00 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 01:00 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 最新專欄文章 更多 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 今日 北區 上水往金鐘僅46分鐘 交通趨完善 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 今日 大埔 平盤已消化 議幅大為收窄 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 今日 大圍 往金鐘站只20分鐘 多外區客睇盤 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 今日 紅磡 睇樓量增一至兩成 惟未帶旺交投 通車利好因素刺激 但勿急於高追 今日 通車利好因素刺激 但勿急於高追 銷售安排 二手市場 中原地產 上車盤 放盤