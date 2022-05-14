東鐵過海段通車 沿綫物業前景看好 筍盤難求？

【附各區上車盤推介】港鐵東鐵綫過海段將於周日（15日）通車，屆時由新界東及九龍中可直通港島。消息雖令部分發展商提供入市優惠，亦刺激了沿綫物業睇樓量，惟整體買賣及租務成交均未見帶動，主要乃平盤不多，且議

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