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瓏碧全面睇

置業家居 2022/05/14

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瓏碧位於九龍城賈炳達道138號，由碧桂園發展，為單幢物業，共23層，一梯10伙設計，提供190伙，戶型涵蓋開放式至2房，實用面積由213至414平方呎。

校網：位處名校網 中小學林立

小學校網為41，傳統

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欄名 : 新盤速遞

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