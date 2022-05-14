瓏碧全面睇 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 瓏碧位於九龍城賈炳達道138號，由碧桂園發展，為單幢物業，共23層，一梯10伙設計，提供190伙，戶型涵蓋開放式至2房，實用面積由213至414平方呎。 校網：位處名校網 中小學林立 小學校網為41，傳統 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 相關文章 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 今日 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 你可能感興趣 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 今日 01:00 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 最新專欄文章 更多 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 今日 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 2022/05/07 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 2022/05/07 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 何文田瀚名推30伙1房 折實價$738.39萬起 2022/05/07 何文田瀚名推30伙1房 折實價$738.39萬起 THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 2022/04/30 THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 港鐵