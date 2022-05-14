瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 由內房碧桂園發展的九龍城瓏碧推出首張價單50伙，折實價由約$500萬起，折實呎價則由$2.19萬起。項目周四（12日）開始收票，最快下周開售，並開放示範單位予公眾參觀。 瓏碧首張價單合共50伙，包括8個 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 相關文章 瓏碧全面睇 今日 瓏碧全面睇 你可能感興趣 瓏碧全面睇 今日 01:00 瓏碧全面睇 最新專欄文章 更多 瓏碧全面睇 今日 瓏碧全面睇 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 2022/05/07 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 2022/05/07 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 何文田瀚名推30伙1房 折實價$738.39萬起 2022/05/07 何文田瀚名推30伙1房 折實價$738.39萬起 THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 2022/04/30 THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 瓏碧 九龍城