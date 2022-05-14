瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場

由內房碧桂園發展的九龍城瓏碧推出首張價單50伙，折實價由約$500萬起，折實呎價則由$2.19萬起。項目周四（12日）開始收票，最快下周開售，並開放示範單位予公眾參觀。

瓏碧首張價單合共50伙，包括8個

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