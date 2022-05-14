傲凱1房開揚景 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 單位：中層C室 實用面積：299平方呎 間隔：1房 叫價：$670萬（呎價：$22,408） 單位提供：港置（63352869） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 今日 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 今日 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 你可能感興趣 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 今日 01:00 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 今日 01:00 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 最新專欄文章 更多 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 今日 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 今日 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 2022/04/30 緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 2022/04/23 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 2022/04/23 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 放盤 物業買賣