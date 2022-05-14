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傲凱1房開揚景

置業家居 2022/05/14

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單位：中層C室

實用面積：299平方呎

間隔：1房

叫價：$670萬（呎價：$22,408）

單位提供：港置（63352869）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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