收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 本刊記者日前跟鍾智剛（鍾Sir）一同驗收傲凱低層C室、一個實用面積455平方呎的2房單位，單位驗收後只得40分，15個工種之中，其中5個，包括批盪、石材、廳房地磚、窗及來去水更「捧蛋」。 首先，全屋漏水 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 今日 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 傲凱1房開揚景 今日 傲凱1房開揚景 你可能感興趣 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 今日 01:00 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 傲凱1房開揚景 今日 01:00 傲凱1房開揚景 最新專欄文章 更多 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 今日 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 傲凱1房開揚景 今日 傲凱1房開揚景 緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 2022/04/30 緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 2022/04/23 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 2022/04/23 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 鍾智剛 驗樓