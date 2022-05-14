收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】

本刊記者日前跟鍾智剛（鍾Sir）一同驗收傲凱低層C室、一個實用面積455平方呎的2房單位，單位驗收後只得40分，15個工種之中，其中5個，包括批盪、石材、廳房地磚、窗及來去水更「捧蛋」。

首先，全屋漏水

...