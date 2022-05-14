長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 早於2019年5月入伙的長沙灣傲凱，於今年4月成功沽清所有單位，今年內未錄二手買賣，惟現有二手放盤叫價都相當貼近買入價之餘，更有近半叫價較購入時高不足一成，或會明賺暗蝕。 長沙灣傲凱坐落於海壇街229號 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 傲凱1房開揚景 今日 傲凱1房開揚景 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 今日 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 你可能感興趣 傲凱1房開揚景 今日 01:00 傲凱1房開揚景 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 今日 01:00 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 最新專欄文章 更多 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 今日 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 傲凱1房開揚景 今日 傲凱1房開揚景 緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 2022/04/30 緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 2022/04/23 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 2022/04/23 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 放盤 長沙灣 傲凱