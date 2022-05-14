長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場

早於2019年5月入伙的長沙灣傲凱，於今年4月成功沽清所有單位，今年內未錄二手買賣，惟現有二手放盤叫價都相當貼近買入價之餘，更有近半叫價較購入時高不足一成，或會明賺暗蝕。

長沙灣傲凱坐落於海壇街229號

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