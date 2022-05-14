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藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度

置業家居 2022/05/14

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夏天將至，大家外出不忘擦防曬，然而坊間化學防曬乳液的成分，會造成海洋珊瑚礁白化現象，嚴重衝擊整個生態系統、並讓珊瑚礁面臨死亡的危險。一向熱心海洋環保的藝人余曉彤（Hidy）於上年建立《DEVE》網上海

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欄名 : 地區‧人‧情

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