CCL最新報181.25點 連升2周後回軟 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報181.25點（根據5月2日至5月8日簽訂的正式買賣合約，4月18日至4月24日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.81%。 按地區劃分，本周四區樓價全綫下挫，並以新界西 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周升0.92% 連漲兩星期 報182.74點 2022/05/07 CCL按周升0.92% 連漲兩星期 報182.74點 8大指數齊升 CCL重上180點水平 2022/04/30 8大指數齊升 CCL重上180點水平 CCL按周微跌0.16% 展望下半年重回190點 2022/04/23 CCL按周微跌0.16% 展望下半年重回190點 確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點 2022/04/15 確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點 CCL按周漲1.14% 止跌回升 報179.36點 2022/04/09 CCL按周漲1.14% 止跌回升 報179.36點 中原地產