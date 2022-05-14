CCL最新報181.25點 連升2周後回軟

中原城市領先指數（CCL）最新報181.25點（根據5月2日至5月8日簽訂的正式買賣合約，4月18日至4月24日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.81%。

按地區劃分，本周四區樓價全綫下挫，並以新界西

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